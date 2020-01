Samsung lancia Neon, il primo essere umano artificiale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quale sarà il futuro dell’intelligenza artificiale? Oggi sfruttiamo algoritmi e machine learning sullo smartphone per scattare foto migliori, dialogare con l'assistente digitale o controllare gli elettrodomestici di casa. Ma cosa succederà quando i chatbot saranno in grado di misurare le nostre emozioni, predirle e agire in modo tale da aiutarci a superare momenti di stress eccessivo? Si chiama Emotional AI e sarà la base di partenza di una nuova generazione di applicazioni che modulano il loro comportamento in base alle emozioni dell'utente. Ma soprattutto sarà la prossima fase di sviluppo che porterà sempre più vicino alla replica di un comportamento umano «artificiale». Neon, il primo essere umano artificiale Samsung ne ha dato dimostrazione al CES 2020 di Las Vegas presentando Neon, un prototipo di chatbot in grado di «conversare e simpatizzare» come se fosse una persona reale. ... Leggi la notizia su gqitalia

