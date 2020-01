Nel 2019 Nintendo e Switch hanno conquistato l'80% del mercato hardware giapponese con uno dei migliori anni della storia della compagnia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Certo il 2020 sarà l'anno di PS5 e Xbox Series X e ormai da anni Nintendo sta correndo una corsa diversa da quella di Sony e Microsoft ma troppo spesso ci si dimentica della grande N e del successo incredibile che l'idea di una console ibrida sta ottenendo in tutto il mondo e soprattutto in Giappone, mercato ormai piuttosto complicato per le home console tradizionali.I risultati ottenuti dalla compagnia e da Switch nel 2019 che si è concluso da una manciata di giorni sono quanto meno degni di essere sottolineati. I dati di Famitsu riguardanti il 2019 sono stati postati da un utente di Twitter e successivamente dai colleghi di DualShockers. I risultati? Nintendo ha dominato in lungo e in largo il mercato hardware dando vita a uno dei migliori anni della storia della compagnia.Nel 2019, l'80% del mercato hardware è dominato da Nintendo con il 76% in mano al solo Switch e un 3DS che si ... Leggi la notizia su eurogamer

mengonimarco : Due mesi fa riempivamo sold out il Forum. È successo sette volte nel 2019! Ma che figata è stata? - juventusfc : Grazie per aver visitato lo #JuventusMuseum nel periodo natalizio (dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020): siete s… - fattoquotidiano : Frontex, nel 2019 calati gli ingressi irregolari in Europa: è il numero più basso dal 2013 -