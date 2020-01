Napoli, Allan: «Usciremo da questo momento, non si può più sbagliare» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Napoli, parla Allan: «Usciremo da questo momento difficile, ma non possiamo più sbagliare. La classifica non rispecchia il nostro valore» Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul momento dei partenopei. Queste le parole del brasiliano: «Usciremo da questo momento difficile, con Gattuso stiamo lavorando tanto per risalire. Con l’Inter abbiamo visto segnali positivi nonostante la sconfitta. Purtroppo è un periodo che al primo errore ci fanno gol. Non dobbiamo più sbagliare e bisogna migliorare in tutte le fasi di gioco, però siamo sulla strada giusta. Ci stiamo allenando con tanto impegno, con Gattuso abbiamo un ottimo rapporto. La classifica non rispecchia il nostro valore, meritiamo una posizione diversa ma dovremo dimostrarlo con i risultati». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Pasqual60920454 : RT @BombeDiVlad: ??? #Napoli, #Allan: 'Usciremo da questo momento difficile, con #Gattuso stiamo lavorando tanto per risalire. Il nostro ve… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??? #Napoli, #Allan: 'Usciremo da questo momento difficile, con #Gattuso stiamo lavorando tanto per risalire. Il nostro ve… - napolista : Allan: «Voi non vedete gli allenamenti. Abbiamo tutti i tacchetti alti, può succedere» A Kiss Kiss Napoli: «Gattus… -