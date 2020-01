Monarchia britannica, Harry e Meghan rinunciano allo status di “senior royals”. Cosa vuol dire? (Di giovedì 9 gennaio 2020) In una mossa controversa che ha spiazzato Buckingham Palace, il Principe Harry Windsor e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato di voler diventare economicamente indipendenti dalla famiglia Reale e, contemporaneamente, di voler rinunciare al loro ruolo di “senior royals”. Il Duca e la Duchessa di Sussex – questo il loro titolo ufficiale, per il momento almeno – hanno quindi espresso la volontà di non occuparsi più quotidianamente delle varie attività benefiche e di rappresentanza che comporta il loro ruolo ma, anzi, di voler avere un lavoro salariato, pur continuando a sostenere Sua Maestà. Chi sono i Senior Royal? Il termine “Senior Royal” è piuttosto nebuloso: tendenzialmente riguarda coloro che formano la cerchia più alta e più importante, per responsabilità e visibilità, della famiglia Reale: all’importanza del ruolo o del ... Leggi la notizia su open.online

