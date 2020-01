Michele Cucuzza, Grande Fratello Vip / 'Ho sciupato numerose belle storie d'amore...' (Di giovedì 9 gennaio 2020) Michele Cucuzza parla della sua fidanzata Rosanna al Grande Fratello Vip 4 e ammette di aver sciupato alcune storie d'amore in passato. Leggi la notizia su ilsussidiario

Koloredmarti : RT @ahoy_boy98: MICHELE CUCUZZA CHE SCAMBIA CRISTIANO RONALDO PER CRISTIANO MALGIOGLIO ???????? GIALAPPI MANCATE COME L’ARIA. #GFVIP #GFVIP… - ahoy_boy98 : PRETENDO CHE QUESTO VIDEO DIVENTI VIRALE, PROTECT MICHELE CUCUZZA AT ALL COSTS - zazoomnews : Grande Fratello Vip 2020 Michele Cucuzza vittima dello scherzo malefico di Rita Rusic! - #Grande #Fratello… -