Marte: il vapore acqueo nell’atmosfera varia con le stagioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel pianeta Marte il vapore acqueo varia con le stagioni: sembra infatti che evapori più velocemente del previsto nelle stagioni calde e tempestose. Lo rivela il satellite Tgo (Trace Gas Orbiter) della missione ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e della russa Roscosmos, alla quale contribuisce in modo importante l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). I dati sono pubblicati sulla rivista Science dal gruppo del Centro nazionale della ricerca francese (Cnrs) guidato da Franck Montmessin. I dati indicano che la perdita di vapore acqueo si concentra nella parte piu’ alta dell’atmosfera marziana, a circa 80 chilometri di quota, accumulandosi all’interno di tasche in quantita’ da dieci a cento volte maggiori rispetto a quanto si credesse. In questa zona dell’atmosfera la luce solare contribuisce a scindere le molecole di acqua in atomi di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

