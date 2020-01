"Ma non è un flop" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il premier Conte in un’intervista al Foglio, il ministro Di Maio in una lettera a Repubblica: entrambi impegnati, all’indomani della battuta d’arresto della mediazione europea e italiana sulla Libia - a raccontare al Paese quanto lavoro si fa sulla politica estera in queste ore e quanto successo si stia ottenendo.“Su questo dossier vedo da troppo tempo delle rappresentazioni completamente sbagliate” perché “l’Italia fa della coerenza il punto di forza della sua politica internazionale” scegliendo sin dall’inizio “di parteggiare per il benessere e la prosperità del popolo libico” e “per giungere a questo risultato abbiamo appoggiato, in linea con l’Onu e con il riconoscimento dell’intera comunità internazionale, il governo di accordo nazionale presieduto da Serraj”, dice il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

FBiasin : Il rinnovo di #Ausilio non passa solo dal 'compra-vendi', ma dalla gestione dei conti negli anni bui del settlement… - CostoliGiulia : RT @PinoVaccaro77: Al momento #Deligt è un super flop: nel rapporto prezzo-aspettative è la delusione maggiore della SerieA. Ma uno giudica… - pipposcifo1 : RT @HuffPostItalia: 'Ma non è un flop' -