Libia | incontro Conte-Haftar | Serraj diserta ' No a opzione militare' | Di Maio

Crisi Libia - Conte incontra Haftar. Al Sarraj cancella l’incontro. Salvini - “Premier incapace” : Libia, Giuseppe Conte incontra Khalifa Haftar nel tentativo di raggiungere un accordo che possa far rientrare la Crisi dopo le recenti operazioni militari. Al Serraj cancella l’incontro. Crisi in Libia, Al Serraj e Haftar a Roma da Giuseppe Conte. Il premier italiano prova a riequilibrare la questione libica, che rischia di degenerare in una Crisi con ripercussioni anche sull’Unione europea. Il tentativo del premier italiano si è ...

Libia - Sarraj diserta l’incontro a Roma. Conte : “Dialogo con tutti nell’interesse del popolo libico” : Il premier Conte cerca di stemperare le polemiche, dopo che il primo ministro libico Al Sarraj ha disertato l'incontro previsto a Palazzo Chigi, dopo aver saputo del precedente meeting con il generale Haftar: "Abbiamo cercato di coltivare sempre anche un dialogo con il generale Haftar. L'ho incontrato per cercare di convincerlo a desistere dall'iniziativa militare".Continua a leggere

Libia - il generale Haftar lascia Palazzo Chigi dopo tre ore di incontro con Conte : incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar. Un vertice, nel tentativo di arrivare il prima possibile a un cessate il fuoco e a una de-escalation del conflitto in Libia, durato quasi tre ore. Una riunione alla quale sarebbe dovuto seguire un altro vertice, tra lo stesso Conte e il presidente del governo di Tripoli, Fayez Al Serraj, in programma in serata, ma poi saltato. Tutto mentre ...

Libia - Conte riceve a Palazzo Chigi il generale Haftar : atteso anche incontro con Al Sarraj : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riceve a Palazzo Chigi il generale libico Khalifa Haftar. Un primo colloquio sulla situazione in Libia a cui farà seguito, nel pomeriggio, un nuovo incontro, stavolta con il premier Fayez Al Sarraj. Intanto Turchia e Russia chiedono un cessate il fuoco nel Paese a partire da domenica.Continua a leggere

Libia - Haftar : «Milizie turche già a Tripoli per sostenere al Sarraj». A breve l’incontro con Di Maio a Roma : A 20 giorni dalla firma degli accordi militari ed economici tra il governo di accordo nazionale libico (Gna) e Recep Tayyip Erdogan, le unità militari turche sono già sul campo. Secondo quanto dichiarato dal portavoce dell’esercito di Khalifa Haftar, Ahmed al Mismar, «la presenza dei turchi a Tripoli non si limita più ai consiglieri e agli ufficiali che addestravano le milizie, ma è ora attiva a protezione dell’aeroporto di ...

Di Maio vola in Libia : incontro con Sarraj e Haftar : E’ arrivato in Libia il ministro degli Esteri Luigi di Maio. Secondo l’agenda, oggi a Tripoli incontrerà Fayez al Sarraj, il vicepresidente del consiglio Ahmed Maitig e altri ministri. Nel pomeriggio l’incontro a Bengasi con Khalifa Haftar e poi Tobruk, per l’incontro con presidente della Camera. Tanti gli argomenti su cui dibattere. Di Maio in Libia Luigi di Maio è in Libia, e gli incontri di oggi appaiono tutto fuorché facili. Una giornata ...

Salvini sposta il mirino su Di Maio : «Libia regalata ai francesi… genuflessi alla Cina». Ma con Renzi c’è un punto d’incontro : Il mirino di Matteo Salvini puntato sul governo si è spostato dalla sagoma del premier Giuseppe Conte a quella di Luigi Di Maio. Intervistato dal Corriere della sera, il leader della Lega mette in cima ai fallimenti di cui accusa l’esecutivo soprattutto la politica estera. Proprio quella politica estera della quale è responsabile il capo politico del M5s. Salvini racconta di incontrare «tanta gente enormemente preoccupata», soprattutto per la ...