La polemica sui prezzi del Collana è il papponismo declinato su altri temi (Di giovedì 9 gennaio 2020) 60 centesimi al giorno, per avere a disposizione la pista nuova di zecca dello Stadio Collana, morbida e prestazionale, gemella di quella dell’Olimpico di Roma dove corrono il Golden Gala. 20 euro al mese per correre dalle 7 del mattino alle 13, tutti giorni, anche il sabato e la domenica. 90 euro (col semestrale un mese è scontato) in sei mesi per farsi la doccia dopo l’allenamento in uno spogliatoio fresco di ritinteggio. Per l’abbonamento full, senza limiti di orario, si spende 160 euro ogni sei mesi. Ci rimetteremmo a far di conto, ma insomma ci siamo capiti. Non ha ancora ri-aperto il Collana – ed è chiuso da oltre 3 anni! – e siamo già alla polemica spicciola, che c’è crisi e deve essere spicciola pure quella: i prezzi sono troppo alti, dicono davanti ad un caffè che pagano più di un ingresso giornaliero. Come se la scala di valori in ballo ... Leggi la notizia su ilnapolista

