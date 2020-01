Kim Kardashian mostra il frigo per rispondere agli hater - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Elisabetta Esposito Kim Kardashian dà una lezione agli hater mostrando i suoi affollati frigoriferi: la star del reality è stata di recente protagonista di singolari accuse La realtà non è come la dipingono gli hater: così Kim Kardashian dà una lezione agli odiatori social. Come riporta il DailyMail, la vicenda è partita lo scorso martedì, quando la star dei reality ha pubblicato tra le Storie di Instagram un aggiornamento relativo al suo marchio di lingerie contenitiva. Alle spalle il suo frigorifero, in cui facevano capolino solo diversi flaconi di latte e acqua minerale. Alcuni follower si sono quindi scagliati contro Kardashian: la diva del Web non mangia nulla? E i suoi quattro bambini si nutrono d’aria? Così Kim ha deciso di realizzare, sempre tra le Storie di Instagram, alcuni video un cui mostra come stiano esattamente le cose, proprio mentre era intenta a prepararsi ... Leggi la notizia su ilgiornale

_D_re_A : Ma in che senso Kim Kardashian ha una macchina per fare il frozen yogurt in casa? - orionsb3lt : Siamo ad un passo da un conflitto mondiale, e i tabloid americani si preoccupano di cosa ha nel frigo di Kim Kardashian - sikecilmarmut : RT @lucaidek: kim kardashian che deve difendersi dall’accusa di aver comprato la camicia sporca di sangue in cui è morto kennedy per la fig… -