Kalidou Koulibaly devolve vestiti e denaro ai più poveri (Di giovedì 9 gennaio 2020) Kalidou Koulibaly ha donato soldi e vestiti ad alcuni senzatetto della città. Kalidou Koulibaly non sta vivendo la sua miglior stagione a Napoli, ma la sua assenza si è fatta sentire nel posticipo perso lunedì sera al San Paolo contro l’Inter. Il difensore è sempre nel cuore dei tifosi del Napoli, che lo apprezzano dentro e fuori dal campo. Specialmente quando il nazionale senegalese si distingue per grandi gesti di generosità. L’ultimo in ordine di tempo c’è stato nella notte di Natale, quando Koulibaly, come riportato da calciomercato.com, ha donato soldi (500 euro a testa) e vestiti ad alcuni senzatetto della città. Oltre a visitare i bambini malati in ospedale. Senza dimenticarsi di fare beneficenza anche in Senegal. Classe 1991, Koulibaly è il calciatore più pagato del Napoli con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno. Sulle sue tracce ci sono ... Leggi la notizia su forzazzurri

