Justin Bieber affetto dalla Malattia di Lyme: cos’è, sintomi e cura (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber affetto dalla Malattia di Lyme: cos’è, sintomi e cura Il cantante canadese idolo di tantissimi adolescenti Justin Bieber ha rivelato di essere affetto dalla Malattia di Lyme e di una “seria mononucleosi cronica”. Isee 2020 e dichiarazione dei redditi, si possono nascondere i soldi? Justin Bieber: le rivelazioni sulla sua salute “Mentre molta gente continuava a dire che avevo un aspetto di m****, che mi facevo di metanfetamine eccetera… mi hanno diagnosticato la Malattia di Lyme ma anche una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e il mio stato di salute in generale. Spiegherò tutto in un documentario che a breve pubblicherò su Youtube. Così potrete capire quello che sto combattendo e SUPERANDO! Sono stati due anni duri ma con le cure adatte per questa Malattia incurabile tornerò più forte di prima” ... Leggi la notizia su termometropolitico

