Imma Battaglia dopo le accuse di tradimento (con Eva Grimaldi) lanciate da Licia Nunez al GF Vip: “Raccontala tutta” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Licia Nunez è stata l’ultima concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice pugliese de Le Tre Rose di Eva ha fatto un discorso sugli amori che finiscono che ha colpito tutti. Anche la scrittrice Barbara Alberti, che è stata poi congedata da Alfonso Signorini in attesa di venerdì prossimo, quando si unirà agli altri. Ma Licia ha accennato alla sua relazione con Imma Battaglia e parlato di un tradimento dell’attivista avvenuto con Eva Grimaldi, sposata poi di recente dopo il coming out di Imma avvenuto all’Isola dei Famosi. “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna – ha raccontato nella Casa Licia Nunez, il cui vero nome è Lucia Del Curatolo – Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

