Il voto sul caso Gregoretti potrebbe slittare a dopo le elezioni regionali (Di giovedì 9 gennaio 2020) potrebbe slittare a dopo le elezioni regionali il voto della Giunta per le immunità sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per i fatti della nave Gregoretti. Maurizio Gasparri, relatore del caso, ha proposto di respingere la domanda dei magistrati siciliani, ma durante la seduta di oggi è arrivata la conferma alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore: la maggioranza ha chiesto di posticipare la decisione ora fissata al 20 gennaio prossimo. Se così sarà il voto arriverà a 'urne chiuse', dopo il 26 gennaio quando la partita per la presidenza dell'Emilia Romagna e della Calabria sarà ormai conclusa. Il Movimento 5 stelle ha presentato la proposta dopo che ieri la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha sospeso le attività dell'Aula e delle commissioni dal 20 al 24 gennaio in vista del voto in Emilia Romagna e in ...

