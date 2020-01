Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ancora contro Francesco Sarcina (Video) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una chiacchierata tra amici quella ripresa dall'occhio indiscreto delle telecamere nella casa del Grande Fratello. Una riflessione sull'amore in tutte le sue forme che ha coinvolto alcuni tra i ragazzi entrati all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ieri sera, e che questa mattina li ha visti confrontarsi sulle loro esperienze amorose passate.Protagonista però della conversazione è soprattutto Clizia Incorvaia - ex di Francesco Sarcina nonché madre dei suoi figli - che rispondendo a Paolo Ciavarro, intento a raccontare di una storia finita male, ci ha tenuto a specificare che in passato desiderasse trovare un uomo ben diverso da Sarcina al suo fianco: "Io mi ero promessa di scegliere per me un uomo dall'importante background culturale, poi dicevo: "Il mio deve essere un uomo super colto" e alla fine son finita con uno che aveva soltanto la terza media" Queste le parole di ... Leggi la notizia su blogo

