Francia | ‘Per colpa di Macron’ la canzone di Attac contro le pensioni | è già tormentone

Parigi, 9 gen. (Adnkronos) – "Per colpa di Macron le ragazze sono sotto pressione e molto di più rispetto ai ragazzi. Per colpa di Macron gridiamo rivoluzione". Così le militanti di Attac che oggi hanno intonato questa canzone con un vera e propria coreografia in occasione della manifestazione di Parigi contro la riforma delle pensioni. Un flash mob e una canzone che sono già diventati un tormentone sui social. Youlie, una militante di Attac su twitter, spiega come "con questa riforma chi perde sono soprattutto le donne nonostante quello che dice il premier Edouard Philippe. Abbiamo fatto questa canzone e stiamo effettuando questi flash mob per portare questo messaggio".

