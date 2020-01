Francesco Lodi, lettera di addio: “Volevo fare grande il Catania, non ce l’ho fatta” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesco Lodi lascia il Catania e scrive un lettera molto toccante al club, ai tifosi e alla città che lo ha visto protagonista dalla A fino alla C. Ha firmato con la Triestina ma prima di andare via ha lasciato un ultimo saluto: "Ero tornato per contribuire al ritorno nel calcio vero del mio Catania. Non ce l’abbiamo fatta. Non ce l’ho fatta. E questo sarà per sempre il mio grande rimpianto". Leggi la notizia su fanpage

