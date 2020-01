Don Matteo 12: trama della prima puntata, stasera su Rai1 (Di giovedì 9 gennaio 2020) A 20 anni dalla prima messa in onda, Terence Hill torna in Don Matteo 12, la nuova stagione che debutta stasera su Rai1 alle 21:25 con una guest star come Fabio Rovazzi e la prima puntata: la trama. Don Matteo 12 debutta stasera su Rai1 alle 21:25 con la prima puntata, a 20 anni dalla sua prima messa in onda. E lo fa con una stagione profondamente rinnovata nel format e con l'amato protagonista di sempre: Terence Hill nei panni di Don Matteo. La trama del primo episodio ci riporta dove la stagione precedente ci aveva lasciati: Anna e Marco sono alle prese con l'organizzazione del loro matrimonio, ma intanto Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, oltre a ritrovare il piccolo, dovrà risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi e ... Leggi la notizia su movieplayer

