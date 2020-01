Domenica In, ospiti 12 gennaio: Mara Venier invita Eleonora Daniele (Di giovedì 9 gennaio 2020) Domenica In anticipazioni: Mara Venier ospita Eleonora Daniele dopo l’annuncio della gravidanza Sarà un’altra Domenica In piena di ospiti e interviste, quella di Domenica 12 gennaio 2020. Mara Venier, infatti, si prepara ad intervistare Eleonora Daniele, fresca di annuncio di gravidanza a Storie Italiane. La conduttrice del programma del daytime di Rai Uno, infatti, torna da “zia Mara” dopo essere stata ospite nella puntata di fine 2019 insieme ad altri 12 vip e Paolo Fox. Domenica 12 gennaio, invece, Eleonora Daniele ospite a Domenica In parlerà del periodo d’oro che sta vivendo, tra i grandi ascolti della sua trasmissione mattutina e, appunto, l’annuncio della gravidanza. Sarà l’occasione, dunque, per parlare della bambina (che chiamerà Carlotta, ndr) e di suo marito Giulio Tassoni, sposato pochi mesi fa. Mara Venier parlerà di Sanremo 2020 ... Leggi la notizia su lanostratv

