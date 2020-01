Contratto a Trenord confermato senza gara, assessore Terzi: “No demagogia, non ci sono alternative” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Regione Lombardia ha avviato l'iter per rinnovare fino al 2030 il Contratto per il servizio ferroviario a Trenord, con una procedura che non prevede una gara, ma l'affidamento diretto alla società. Una decisione lecita a norma di legge, che però non è piaciuta ai comitati dei pendolari e alle opposizioni. L'assessore ai Trasporti, Claudia Terzi, tira dritto: "Evitiamo inutili demagogie, le gare pro forma non servono a nessuno. Non esistono in Italia soggetti in grado di subentrare a Trenord". Leggi la notizia su milano.fanpage

