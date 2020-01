Atp Auckland 2020, Jannik Sinner presente con una wild-card: ecco chi parteciperà. Presenti anche Fognini e Sonego! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 2020 non è incominciato in maniera brillante per i tennisti italiani che sono stati prematuramente eliminati nei tornei che hanno aperto la stagione ma ci sarà subito l’occasione per rifarsi prima degli Australian Open, gli azzurri vorranno indubbiamente essere protagonisti al torneo ATP 250 di Auckland dove cercheranno la miglior forma possibile in vista dello Slam nella terra dei canguri. Ben cinque azzurri saranno presenti nel tabellone principale di questa manifestazione che si preannuncia particolarmente interessante visto il buon parterre. Fabio Fognini, attualmente numero 12 del ranking ATP, si rimette in gioco dopo l’eliminazione alla ATP Cup e proverà a ben figurare ad Auckland dove giocheranno big come i russi Daniil Medvedev (#5) e Khachanov (#17), il canadese Denis Shapovalov (#15) e lo statunitense John Isner (#19) senza sottovalutare i francesi Paire, ... Leggi la notizia su oasport

