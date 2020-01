Al via il GF Vip targato Signorini: le pagelle alla puntata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si alza il sipario sul GF Vip numero 4. Edizione molto attesa, perché la prima senza Ilary Blasi al timone, dopo il calo di ascolti dell’ultima edizione del 2018, e l’entrata di Signorini, alla sua prima grande prova da conduttore in prima serata. “Sarà una edizione di veri vip” aveva promesso Alfonso, stufo delle critiche degli anni passati (“Ma chi sono questi?”), che aveva anche promesso “tanto divertimento all’insegna della leggerezza e del buon gusto, mai della volgarità o del trash”. E in effetti il cast scelto è interessante e variegato, tra nomi storici del cinema e della tv (Fabio, testi, Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Rita Rusic, Antonella Elia), figli d’arte alla ricerca del riscatto dalla famiglia (Paolo Ciavarro) e personaggi al centro della recente cronaca rosa. Perché Alfonso non può esimersi del tutto dalla sua vena gossippara, quella che l’ha reso ... Leggi la notizia su dilei

