Addio a Buck Henry, sceneggiatore affamato di trama e personaggi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Voglio dirti una sola parola: plastica. L’avvenire del mondo è nella plastica. Pensaci!”. Se lo sente dire ne “Il laureato” il giovane Ben: Dustin Hoffman con la faccia da giovanotto senza arte né parte, e comunque al momento ingolosito soprattutto dalle gambe di Mrs Robinson. Dobbiamo la felice sin Leggi la notizia su ilfoglio

ilfoglio_it : Nei film che sceneggiava Buck Henry, morto oggi a 89 anni, non voleva sacrificare nessun personaggio. Il ricordo di… - cinematografoIT : È morto in seguito a un arresto cardiaco #BuckHenry, attore, sceneggiatore e regista. Candidato all'Oscar per la sc… - lpasquarelli010 : RT @ParamountItalia: “Divertente e geniale, ci ha fatto ridere più volte di quanto non sappiamo” #BuckHenry -