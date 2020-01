Uomini e Donne e Pomeriggio 5 riaccendono il pomeriggio di Canale 5: il 2020 inizia alla grande (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Epifania tutte le feste porta via ed ecco che il palinsesto di Mediaset torna alla normalità. A differenza delle reti Rai, che hanno mandato in onda molti dei classici programmi del day time anche nelle feste, Canale 5 ha scelto di mandare in ferie i programmi di punta. Il 7 gennaio si torna in onda ed ecco che il pomeriggio di Canale 5, che aveva molto sofferto nonostante le soap spagnole, torna a riaccendersi. Il merito? Certamente di Uomini e Donne che torna con il 24 % di share, numeri da prima serata e oltre 3,2 milioni di spettatori per il trono over con una Gemma Galgani tornata single ma certamente in forma smagliante, pronta a umiliare Juan, raccontando anche delle sua gesta tra le pareti del bagno! Vediamo i numeri. ECCO I DATI DI ASCOLTO DEL pomeriggio DI RAI 1 CHE TIENE BOTTA Vediamo quindi i dati auditel del pomeriggio di ieri, 7 gennaio 2020. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

