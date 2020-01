Tragedia di Corinaldo, rito immediato per i 6 della banda dello spray (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A poco più di un mese dal primo anniversario della Tragedia di Corinaldo, in cui sono morte 6 persone, si apprende che i responsabili dell’accaduto affronteranno il rito abbreviato il prossimo 13 marzo ad Ancona. Nella discoteca Lanterna Azzurra del comune delle Marche, la notte tra il 7 e l’8 dicembre, hanno perso la vita 5 adolescenti e una madre. La ressa è stata scatenata da un tentativo di furto con lo spray al peperoncino che ha causato il panico tra le persone in attesa di un dj set di Sfera Ebbasta. Corinaldo: rito immediato per la banda dello spray Il 13 marzo si celebrerà il rito immediato per 6 imputati nella Tragedia di Corinaldo, presso la Corte d’Assise. Diversi i capi di accusa contestati ai giovani che, come riporta Il Resto del Carlino, sono tutti tra i 19 e i 22 anni, mentre è stata chiesta l’archiviazione per due minorenni. I reati per cui sono accusati vanno ... Leggi la notizia su thesocialpost

laltrogiornale1 : Saranno processati il 13 marzo i 6 giovani della “banda dello spray” arrestati dopo la tragedia alla Lanterna Azzur… -