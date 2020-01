Sondaggi, Lega in calo: -2% in due mesi. Tra i leader Meloni scavalca Salvini. Fiducia nel governo in calo e per 6 su 10 il M5s si scinderà (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Lega perde terreno, totalizzando un calo di tre punti in due mesi anche se con il 29,5% rimane primo partito. Giorgia Meloni però sorpassa Matteo Salvini nella classifica della Fiducia degli elettori, ancora guidata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il primo Sondaggio del 2020 dell’istituto Ixè per CartaBianca di Rai3 vede un po’ di novità soprattutto nel campo dell’opposizione. Resta invece lo scetticismo nei confronti del governo che raccoglie solo il 34 per cento di Fiducia (in calo di 3 punti rispetto a un mese fa). Il 63 per cento ha poca o nessuna Fiducia nell’esecutivo (uno su 4 risponde nessuna, ma è anche vero che si può sovrapporre allo zoccolo duro dell’elettorato del centrodestra). Tra gli altri dati significativi una certa 6 elettori su dieci, per esempio, pensano ora che una scissione del Movimento 5 Stelle sarà inevitabile. Continua ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

