Somalia, attentato vicino al Parlamento: esplode autobomba, 4 morti e 15 feriti. Al-Shabaab rivendica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Somalia, attentato vicino al Parlamento: esplode autobomba, 4 morti Nella mattina di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, c’è stato un attentato in Somalia: un’autobomba è esplosa vicino a un posto di blocco nell’area del Parlamento, nella capitale Mogadiscio. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di 4 morti e almeno 15 feriti. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia. Sono stati gli agenti a fare un primo bilancio delle vittime. L’autobomba è esplosa durante i controlli di sicurezza a un checkpoint. L’attentato è stato rivendicato da Al-Shabaab, gruppo terroristico jihadista sunnita attivo in Somalia da oltre dieci anni e legato ad Al Qaeda. Poco più di una settimana fa, il 28 dicembre 2019, Mogadiscio era stata teatro di una delle peggiori stragi degli ultimi anni. Un’altra autobomba era esplosa provocando almeno 90 vittime. Tra queste ... Leggi la notizia su tpi

