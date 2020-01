Rita Pavone: "Io sovranista? A Salvini dico 'grazie' come lo dicevo a Togliatti che parlava bene di me" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Le critiche erano un rischio calcolato. Matteo Salvini mi difende? Gli dico ‘grazie’ come lo dicevo a Palmiro Togliatti che parlava sempre bene di me”, parola di Rita Pavone che, a 48 anni dall’ultima volta, torna al Festival di Sanremo. Una notizia di cui si dice sorpresa lei stessa, dopo che Amadeus - direttore artistico e conduttore della prossima edizione, la 70esima - aveva già reso nota la lista dei 22 artisti in gara, portati ora a 24 con gli inserimenti in extremis della Pavone e di Tosca.“Ho scoperto di esserci anche io solo lo scorso venerdì - racconta all’ANSA, appena finita la sessione per le foto di rito in vista del festival -. Mi ha chiamato lo stesso Amadeus per dirmi che lunedì mi sarei dovuta presentare a Roma per la trasmissione. Tosca ha pensato a uno scherzo di Fiorello, io invece ho iniziato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

frankiehinrgmc : Rita Pavone. Rita. Pavone. - matteosalvinimi : Oggi il nuovo nemico della sinistra è... Rita Pavone?????? Non ci sono più i comunisti, seri, di una volta. - IlContiAndrea : Quindi Tosca e Rita Pavone sono i due Big che si aggiungono ai 22 già annunciati #Sanremo2020 #IsolitiIgnoti -