Papa Francesco e lo schiaffo alla fedele, Socci: "Le scuse? Un patetico tentativo di far dimenticare tutto" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Papa Francesco sempre nel mirino di Antonio Socci. Dopo lo schiaffo sulla mano della fedele impertinente, il giornalista non lascia passare nulla a Bergoglio, nemmeno l'ultima scherzosa battuta su quanto accaduto. Il capo della Santa Sede, infatti, ha dovuto nuovamente gestire l'entusiasmo dei prese Leggi la notizia su liberoquotidiano

francescacheeks : Una bella notizia per la comunità di Sant’Egidio e per i senza tetto. E soprattutto un bellissimo gesto da parte di… - vaticannews_it : #8gennaio #PapaFrancesco all'#udienzagenerale ricorda che, quando un cristiano fa esperienza di salvezza, non la tr… - vaticannews_it : #8gennaio Lo sguardo d’amore di #PapaFrancesco e della Chiesa per l’uomo e il bene comune - Vatican News -