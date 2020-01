Palermo: Gdf denuncia commerciante abusivo che percepiva reddito cittadinanza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria (Palermo), nell’ambito di alcuni servizi di controllo economico del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un bagherese, che prendeva il reddito di cittadinanza nonostante esercitasse un’attività di commercio di prodotti ortofrutticoli in forma abusiva. Nello specifico, il commerciante ammesso al reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019, ha omesso di dichiarare l’inizio dell’attività all’Ente Previdenziale Inps entro il termine dei 30 giorni previsto dal Decreto che ha istituito il RdC, il quale obbliga a comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio nonché le altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (come ad esempio l’avvio di una attività lavorativa o comunque ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Lavoro nero con il reddito di cittadinanza, denunciato a Palermo da Gdf - Affaritaliani : Lavoro nero con il reddito di cittadinanza, denunciato a Palermo da Gdf - ANSA_Legalita : Funzionario Inps cancellò debiti aziende. Gdf di Palermo gli sequestra beni per circa 213mila euro |#ANSA -