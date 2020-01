Olimpiadi invernali 2026: nominati i due rappresentanti di Cortina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) nominati due rappresentanti di Cortina alle Olimpiadi invernali 2026 nominati oggi i due rappresentanti del Comune di Cortina d’Ampezzo nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione che gestirà le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Sono il Dottor Sandro Bernardi e, in condivisione con la Regione Veneto, il Professore Andrea Giovanardi. Due profili tecnici, strutturati ed altamente qualificati. Il Dott. Sandro Bernardi, nato a Cortina d’Ampezzo, laureato alla Facoltà di Scienze Matematiche presso l’Università di Udine, studi manageriali negli Stati Uniti, attualmente è dirigente di Vimar Spa, alla guida di un team di 650 persone. Già Amministratore Delegato e Direttore Generale in Selcom Group, Consigliere d’Amministrazione e Direttore Generale di Procond Elettronica General Electric, è stato responsabile programmazione e logistica in Merloni Elettrodomestici Indesit Group e ... Leggi la notizia su tpi

