Netflix, Rob Lowe: "Il mio piccolo stupido film di Natale con gli elefanti più visto di The Irishman" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rob Lowe celebra la vittoria su The Irishman, battuto su Netflix - a suo dire - dal suo piccolo stupido film di Natale con gli elefanti. Rob Lowe celebra le visualizzazioni avute su Netflix dal suo 'piccolo stupido film di Natale con gli elefanti' che avrebbe ricevuto più visualizzazioni di The Irishman sulla piattaforma streaming. Il film in questione si intitolerebbe Un safari per Natale e sarebbe passato in sordina sui media, ma non agli occhi degli utenti Netflix. Rob Lowe ha sottolineato come Un safari per Natale abbia avuto più visualizzazioni di The Irishman: "Ho fatto un film per Netflix, un piccolo stupido film di Natale con gli elefanti e ha battuto The Irishman. Prendi questa, Martin Scorsese!" Rob Lowe non ha fornito dati numerici ... Leggi la notizia su movieplayer

