Napoli, dove sono i rinforzi? E c’è addirittura il rischio beffa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I problemi erano noti da tempo. Serviva e serve ancora un centrocampista che vada a completare il mosaico azzurro. Un intervento necessario che avrebbe dovuto portare a una rapida fumata bianca. Di bianco, invece, c’è solo la casella acquisti del Napoli, desolatamente vuota dopo quasi una settimana di calciomercato e dopo l’ennesima batosta stagionale rimediata contro l’Inter. Gattuso aspetta un rinforzo ma metà campo che sarebbe dovuto essere Lobotka ma la trattativa per portare lo slovacco all’ombra del Vesuvio sembrerebbe essersi improvvisamente arenata (ci sarebbe una differenza di 2 milioni di euro col Celta Vigo). Ecco, allora, spuntare un nome nuovo, Diego Demme del Lipsia. Giuntoli sonda il mercato, studia le mosse ma non affonda il colpo e all’orizzonte si staglia un altro match complicato in casa di una ... Leggi la notizia su anteprima24

RaiTre : A Napoli, il Rione Sanità sta cambiando pelle, e superando il passato segnato da violenza e criminalità attraverso… - albertoangela : Nella prima puntata della terza edizione di #Meraviglie partiremo da #Capri dove si incontrano storia, costume e mo… - armcopp : Non ho (quasi) mai criticato i nomi dei calciatori tirati fuori dal cilindro del settore tecnico, ma è imbarazzante… -