Napoli, al museo di Capodimonte due giornate di studio su Caravaggio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Caravaggio a Napoli. Ricerche in corso”: due giornate di studio dedicate alla presenza di Caravaggio e di alcuni suoi seguaci a Napoli si svolgeranno lunedì13 e martedì 14 gennaio 2020 al museo e Real Bosco di Capodimonte (sala degli Arazzi, secondo piano). I lavori saranno divisi in sezioni dedicate ciascuna a un’opera napoletana del maestro, sulla quale gli studiosi porteranno il contributo di ricerche recenti o i primi risultati di lavori in corso: Le Sette Opere di Misericordia, Caravaggio e Louis Finson, La Flagellazione di Cristo, I viaggi di Caravaggio tra Napoli e Malta, la Maddalena in estasi e Da Caravaggio ai caravaggeschi napoletani. Accanto a temi quali la provenienza e la commissione delle opere, l’analisi iconografica e stilistica, verranno presentati anche i risultati dei precedenti restauri e della campagna diagnostica effettuata proprio in ... Leggi la notizia su ildenaro

