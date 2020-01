Messaggero: Callejon, Insigne, Lozano e le altre punte laterali, da re del mercato a flop della stagione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sul Messaggero la crisi delle punte laterali, che quest’anno sembrano a corto di gol. In piena crisi di rendimento. Giocatori come Callejon, Chiesa, Insigne, Lozano, Bernardeschi e Politano, per dirne solo alcuni, segnano molto al di sotto della media a cui ci hanno abituati. “Callejon (1), Chiesa (2), Insigne (3), Lozano (2), Under (1) e Suso (1). Ok le esclusioni, ma addirittura Bernardeschi, Politano e Verdi, quest’ultimo l’acquisto più caro della storia del Torino, sono fermi a zero reti. Anche Douglas Costa, ai box due volte per un infortunio muscolare, non è mai riuscito a gonfiare la rete con Sarri in campionato. Insomma, da re del mercato i corridori con il vizio del gol sono diventati, a tutti gli effetti, i flop del 2019 e di inizio 2020”. Una situazione che ha condizionato le scelte tattiche degli allenatori e anche il calciomercato. “Ad esempio, il ... Leggi la notizia su ilnapolista

