LIVE Dakar 2020, quarta tappa in DIRETTA: tra le auto vince Peterhansel, Alonso chiude 10°. Sunderland trionfa tra le moto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE MOTO 14.23: Terminata anche la gara delle auto con la vittoria di Stephane Peterhansel. Il campione francese ha preceduto Al-Attiyah (Toyota) che ha chiuso la sua prova con 2’26” di ritardo. In terza piazza Carlos Sainz (Mini) a 7’18”. Fernando Alonso ha chiuso in decima posizione a 26’21” 13.40: Al km 346 Peterhansel è sempre in testa nella gara delle auto, alle sue spalle il campione in carica Al-Attiyah con la Toyota a 1’51”. In terza posizione Carlos Sainz (Mini) a 2’55”. A seguire l’argentino Terranova (Mini) a 3’59” e l’olandese Ten Brinke (Toyota) con 4’30” dalla vetta. Alonso, invece, con la Toyota Hilux è 13° a 15’40”. 13.15: Si è conclusa la quarta tappa della Dakar per quanto ... Leggi la notizia su oasport

