Libia, arrivano le prime truppe turche. Putin da Erdogan: “Arrivare a un cessate il fuoco”. Di Maio al Cairo non firma documento congiunto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nel giorno in cui Ankara invia i suoi primi militari in Libia a sostegno del Governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, si sono tenuti numerosi incontri diplomatici tra le parti in gioco e gli attori che le sostengono con l’obiettivo di arrivare a un rapido cessate il fuoco e poter intavolare le prime trattative per arrivare alla pace nel Paese. Clima disteso, grazie anche alla cerimonia di inaugurazione del gasdotto TurkStream, quello tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, a Istanbul, che in una dichiarazione congiunta hanno chiesto uno stop alle ostilità a partire dalla mezzanotte del 12 gennaio. Mentre al-Sarraj si trovava a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee, a sorpresa il generale Khalifa Haftar si è visto con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. Infine, è ancora in corso il tour tra Egitto, Algeria ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

