Iran: l'attacco missilistico, l'aereo caduto e il terremoto danno vita a numerose teorie complottiste (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Prendiamo un attacco missilistico, un aereo caduto con 176 cilivi e un terremoto sotto la centrale nucleare. Aggiungiamo che tutti e tre gli avvenimenti sono accaduti tra il 7 e l'8 gennaio 2020, in Iran. Completiamo con un pizzico di fantasia ed ecco pronta la ricetta per un'ottima teoria complottista. Forse è una casualità, o forse no. Secondo molti, la correlazione tra i tre eventi è evidente, e che si maturino pensieri cospirativi in queste situazioni è quasi ovvio. Internet poi è il luogo ideale per esprimere le proprie teorie, anche le più bizzarre. Vari elementi dicono che l'aereo ucraino schiantatosi presso Teheran sarebbe stato colpito in volo da #missili , proprio quando l' #Iran lanciava l'attacco contro le basi USA in #Iraq. Scomparso dai radar improvvisamente quando era a 2400 m https://t.co/IyAuze107M — Lucio Malan (@LucioMalan) January 8, 2020

