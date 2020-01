In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Gennaio | La mappa dei pericoli Sos Autostrade

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Gennaio : “Ora spingiamo Serraj e Haftar a incontrarsi” : L’intervista – Luigi Di Maio “Cerchiamo la pace Anche Usa e Russia si devono parlare” Il ministro degli Esteri spiega gli sforzi diplomatici per portare allo stesso tavolo Serraj, Haftar e tutti quelli che li sostengono di Luca De Carolis Gli avvocati Pisapii di Marco Travaglio Quando qualcuno si dimentica com’è ridotta la sinistra italiana, Giuliano Pisapia provvede subito a rammentarglielo. Ieri, nella sua periodica intervista a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Gennaio : Gli iracheni : “A casa le truppe occidentali” : Medio oriente Il Parlamento iracheno: “Via i soldati occidentali” Primo atto politico (interno) che mette pressione alle truppe Nato. Razzi sull’ambasciata statunitense a Baghdad di Giampiero Gramaglia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Omo de panza. “Chi vuole chiudere Il Foglio sappia che noi difenderemo questa voce libera dell’informazione come abbiamo difeso Radio Radicale. Pancia a terra, tutti insieme, Il Foglio deve vivere” ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Gennaio : Andiamo via di lì. Conte&C. temono per i nostri soldati : mille in Iraq - mille in Libano e trecento in Libia : Iraq “Morte all’America”: razzi sulle basi Usa in nome di Soleimani I funerali – A Baghdad gli sciiti piangono il generale ucciso nel raid, nella Green Zone arriva la ritorsione di Giampiero Gramaglia L’autorequisitoria di Marco Travaglio Come previsto, la memoria difensiva di Salvini sul caso Gregoretti ha sortito l’effetto opposto a quello sperato: ha rafforzato l’accusa. Doveva essere un’arringa: gli è uscita una requisitoria. Se ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Gennaio : : Il Dossier Il partitone degl’inquisiti (56) che rivuole la prescrizione Ora e sempre impunità – Dalle elezioni di due anni fa nulla è cambiato Salvo l’ulteriore crescita dei parlamentari nei guai con la giustizia di Lorenzo Giarelli Lo studente ripetente di Marco Travaglio L’altro giorno, usando un verbo a lui piuttosto ostico, Salvini annunciava a Libero: “Sto studiando da premier”. Probabilmente per corrispondenza. Non conosciamo i ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Gennaio : L’epifania che autostrade si porta via. Countdown per la revoca della concessione : Infrastrutture Conte aspetta i pareri tecnici: entro Gennaio si decide sulla revoca autostrade – Il nodo “concessioni” è il prossimo fronte di governo: tavolo a Chigi dopo la Befana di Ilaria Proietti Torna Mazzini e io non so cosa mettermi di Marco Travaglio Ogni sera compulso trepidante le rassegne stampa tv per confrontare la prima pagina del Fatto con quelle della concorrenza: non sia mai che ci siamo persi qualcosa. Figuratevi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Gennaio : Il buongoverno leghista : cemento e niente bilanci : Bloccate – Esercizio provvisorio Regioni a trazione Lega: ora l’accordo sul bilancio non c’è In Sardegna, Basilicata, Umbria, Valle d’Aosta e Sicilia vige solo la spesa corrente. Fermi tutti gli investimenti di Patrizia De Rubertis Il Banal Grande di Marco Travaglio Ogni volta che Mattarella fa il discorso di Capodanno, penso a Brian di Nazareth, il film dei Monty Python. E sospetto che ci prenda anche lui tutti quanti in giro. Il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Dicembre : Impar condicio – L’Agcom indaga su Tele-Salvini : Istruttoria Agcom su Salvini: troppo spazio in tg e talk L’Autorità avvia una pratica sulla presenza in tv del leghista: “Sempre il più presente sia da ministro che all’opposizione” di Lorenzo Giarelli La Balla dell’Anno di Marco Travaglio Alcuni lettori ci chiedono di premiare la balla più grande dell’anno. Mission impossible: sono troppe, tutte enormi. Però, catalogandole, possiamo premiare la campagna di stampa più demenziale e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Dicembre : Anche a novembre - secondo i dati dell’Agcom - il leader leghista si conferma il leader più presente in televisione - sulle sette reti generaliste (le tre della Rai - le tre Mediaset e La7) : Impar condicio. Il leghista imperversa in tv Sempre più Salvini in talk e tg: padrone Anche a novembre Il pluralismo nell’èra della personalizzazione ossessiva della politica non può limitarsi a fotografare riguardare l’equilibrio tra le forze politiche. Che non esistono quasi più, distrutte dalla disintermediazione dei nuovi media e dal direttismo dei leader. Se le regole del pluralismo oggi vanno piuttosto tarate sul protagonismo dei singoli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Dicembre : Conte minaccia Salvini : “Resto qui altri 3 anni” : Il Premier Due ministri per la tregua: “Ora maratona di 3 anni” Conferenza stampa – Conte a Villa Madama dopo aver risolto il caso Fioramonti. Durissimo sul leghista: “Insidioso per la democrazia” di Luca De Carolis Funeral Party di Marco Travaglio Quando, tra qualche anno, le università studieranno la morte del giornalismo, non potranno prescindere dalla fine del 2019. In quei giorni – spiegherà il prof ai suoi attoniti studenti – ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Dicembre : Autostrade&concessioni. Di Maio : revoca nel programma di governo : Di Maio ci riprova: “Subito la revoca delle concessioni” Il leader del M5S chiede di inserire nell’agenda di governo la modifica prevista dal dl Milleproroghe. E smonta lo spettro del maxi-risarcimento di PDR Caro amico, ti prescrivo di Marco Travaglio Approfittando delle vacanze di fine anno, il Pd ha fondato una nuova corrente del pensiero giuridico: il dadaismo penale. Il merito va al responsabile giustizia Walter Verini, che ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Dicembre : Nostalgia canaglia e altre furbate. La prescrizione muore fra 4 giorni e il Pd la rivuole : Giustizia Non è finita, i dem riprovano a fermare la norma Bonafede prescrizione – Oggi al Nazareno la presentazione di una proposta che di Fatto annulla il blocco che andrà in vigore il primo dell’anno di Wanda Marra Il coerente incoerente di Marco Travaglio Immagino che Lorenzo Fioramonti si sentirà molto fico, dopo aver rassegnato le dimissioni da ministro minacciate prim’ancora di giurare da ministro. Vuoi mettere un politico ...

Betlemme 2019 anni dopo - il business tra i presepi e Banksy. Lo speciale di Mario Natangelo sul Fatto Quotidiano in Edicola oggi : Qual è la città più importante della storia? Roma? Atene? Cinisello balsamo? Nossignori, la città più importante della storia è Betlemme, fosse solo per il Fatto che è da lì che abbiamo iniziato a contare gli anni 2019 anni fa. Ma com’è oggi Betlemme? Com’è il Natale nella città del Natale per eccellenza? E la domanda che mi assilla da sempre: ma a Betlemme lo fanno il presepe? Vi racconto tutto nel mio reportage a fumetti in edicola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Dicembre : Tutte le bugie del governatore. Pop Bari - Visco mente sugli errori di Bankitalia : Crisi bancaria Pop Bari, Visco racconta balle sugli errori della Banca d’Italia Autogol – Le bugie del governatore al Corsera: dai poteri di rimuovere i vertici fino alla responsabilità sulla sciagurata fusione con Tercas di Giorgio Meletti The Slurpman di Marco Travaglio Siccome a Natale siamo tutti più buoni, vorremmo spezzare una lancia per Matteo Renzi. È vero, ogni giorno ci arriva una sua causa civile per danni (l’ultima, la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Dicembre : L’intervista a Costa : “Meglio il Pd della Lega - in Campania tentiamo l’intesa” : L’intervista – Sergio Costa “In Campania andrei col Pd. Stando soli non si vince mai” Il ministro dell’Ambiente: “In questo governo c’è molto confronto, meglio adesso che con la Lega” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Faccia da sosia. “Alle feste di Arcore, Berlusconi si faceva mettere il sedere in faccia dalle ragazze. Pensavo fosse un sosia” (Ambra Battilana, testimone al processo Ruby-ter, 15.12). Il ...