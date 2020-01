Iccrea, intesa con il Fei: 160 mln in 3 anni per le Pmi. Dal 2016 al 2019 in Campania chiusi 924 contratti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) e Bcc Lease (l’azienda del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che si occupa di leasing small-ticket) hanno siglato un nuovo accordo nell’ambito del programma Cosme per il sostegno alle piccole e medie imprese sul territorio. L’intesa, valida fino al 2022, prevede un meccanismo che agevola l’accesso a finanziamenti e a soluzioni di leasing per le PMI italiane. Il plafond, che questo nuovo accordo prevede fino a 160 milioni di euro complessivi, è sostenuto dalla garanzia fornita da Cosme e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (Efsi), istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa. Lo scopo dell’Efsi è quello di supportare il finanziamento e l’implementazione di investimenti produttivi nell’Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito. L’accordo, valido fino al 2022, è stato raggiunto in scia a quello ... Leggi la notizia su ildenaro

