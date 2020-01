Grande Fratello Vip 4, entra in scena Serena Enardu (Di giovedì 9 gennaio 2020) È iniziato il Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini e già si respira aria di gossip e scandali choc. Tra i 19 concorrenti ufficiali è presente anche Pago, ex concorrente di Temptation Island Vip, che proprio durante il programma ideato da Maria De Filippi ha chiuso la sua lunga relazione con Serena Enardu. Quest’ultima, a sorpresa, è sbarcata nello studio di Cinecittà proprio durante la prima puntata del Grande Fratello Vip. Una presenza che sicuramente ha scombussolato le carte in tavola. La Enardu infatti, dopo essere entrata in studio per salutare il conduttore, è stata indirizzata verso la casa del Grande Fratello Vip, nonostante Pago non fosse a conoscenza di nulla. La Enardu avrebbe deciso di chiarire la situazione creatasi all’interno di Temptation Island Vip che ha provocato la rottura della coppia Successivamente il conduttore Alfonso ... Leggi la notizia su trendit

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la quarta edizione di #GFVIP Conduce @alfosignorini, al suo fianco gli opinioni… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -