“Dì la verità!”. Alfonso Signorini provoca, Barbara D’Urso risponde: confessioni in diretta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ormai manca davvero pochissimo e poi Alfonso Signorini debutterà in veste di conduttore del ‘Grande Fratello Vip’. In occasione dell’inizio del reality show, Barbara D’Urso ha deciso di collegarsi in diretta con lui durante ‘Pomeriggio 5’. Ricorderete che i rapporti tra i due non sono stati molto buoni in passato, anche se lui aveva già confessato qualche settimana fa di essere tornato il sereno. Lo aveva rivelato attraverso una lettera pubblicata sulla sua rivista ‘Chi’. Ma ciò che è andato in onda oggi va oltre. I due sono infatti apparsi molto sorridenti ed hanno anche scherzato non poco, a testimonianza del fatto che la situazione sia rientrata ufficialmente. Il giornalista ha anche punzecchiato la presentatrice soffermandosi sulla sua vita sentimentale. Il tutto sempre in un clima estremamente cordiale. Vediamo cosa Signorini ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Paolo18030138 : RT @papito1492: 11) Evitate di confutare gli altri con frasi prese dalla TV. Striscia la Notizia o le Iene, solo x citarne alcuni, non son… - papito1492 : 11) Evitate di confutare gli altri con frasi prese dalla TV. Striscia la Notizia o le Iene, solo x citarne alcuni,… - SandyBubbola : RT @goldbergvariaz: @VeroDeRomanis Prof. Lei ci stanca con queste sue continue richieste di verità imbarazzanti,che ci imbarazzano.I dati s… -