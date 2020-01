Carlos Ghosn - "Contro di me un complotto della Nissan e della procura giapponese" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Duro e lungo j'accuse di Carlos Ghosn davanti a una folta platea di giornalisti: nel corso dell'attesa conferenza stampa organizzata a Beirut dopo la fuga dal Giappone, l'ex manager si è protratto per oltre un'ora in un monologo denso di strali Contro la Nissan e la giustizia giapponese, accusate di aver "orchestrato un complotto" Contro la sua persona pur di rimuoverlo da tutti i suoi incarichi. E non solo.I motivi della defenestrazione. Ghosn ha spiegato le ragioni che hanno portato a un arresto che lo ha colto "totalmente di sorpresa, come accadde agli americani a Pearl Harbor". I motivi sono legati, nello specifico, al progetto di maggior integrazione tra la Nissan e la Renault. Secondo l'ex manager, i suoi guai sarebbero infatti iniziati nel 2017, quando "sono cominciate le perdite per la Nissan: c'era molto nervosismo ed è allora che hanno concepito il ... Leggi la notizia su quattroruote

Carlos Ghosn Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Carlos Ghosn