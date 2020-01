Barbara Alberti: età, ex marito, figli, Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C'è una grande curiosità e aspettative molto alte per l'ingresso in casa del Grande Fratello Vip di Barbara Alberti, scrittrice e opinionista tv amatissima per la sua intelligenza, sagacia e capacità di analizzare e commentare diversi temi. Recentemente ha debuttato come attrice nel film "La Dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek e interpretato da Stefano Accorsi ed Edoardo Leo. Scopriamo insieme qualche informazioni su di lei.Al settimanale Chi, la Alberti ha parlato degli altri coinquilini con cui dividerà questa esperienza tv: "Mi piace molto Rita Rusic, è bellissima e conosce la vita perché ha sofferto; Fabio Testi è simpatico, mi ha parlato per ore di coltivazioni biologiche; sono curiosa di conoscere “er mutanda” (Antonio Zequila, ndr), credo ci stia bene uno come lui; la presenza di Michele Cucuzza mi rassicura molto".Barbara Alberti: età, ex marito, figli, ... Leggi la notizia su blogo

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - gossipblogit : Barbara Alberti: età, ex marito, figli, Instagram - antoniomaione13 : @ahoy_boy98 Quindi Antonella Elia, Barbara Alberti, Testi, Adriana, Rita rusic e la Miss entrano venerdì -