Avanti un Altro, concorrente fa coming out ma finisce male: la disperazione sui social (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Avanti un Altro è tornato su Canale 5, il quiz condotto da Paolo Bonolis insieme al Maestro Laurenti andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 18:45. Lo storico duo formato da Bonolis e Laurenti prende il posto di Gerry Scotti che stava riscuotendo grande fortuna con il suo Conto alla rovescia. (Continua…) A partire dal 6 gennaio 2020 è tornato su Canale 5 Avanti Un Altro e tra i concorrenti di questa nona stagione c’è anche Luca, il ragazzo ha deciso di fare coming out con i due conduttori. Luca ha infatti rivelato di essere in procinto di sposarsi con il suo fidanzato: “Si chiama Gege Show, fa la drag queen” ha raccontato il concorrente, manifestando l’intenzione di utilizzare l’eventuale vincita per coprire le spese del matrimonio. (Continua…) Pare infatti che sia stato proprio il suo fidanzato ad iscriverlo allo show e per ... Leggi la notizia su howtodofor

1GROSSI : Avanti un’altro roba da chiodi - cosy16929164 : @1f6eed3c8c1c4e4 Sono d’accordo,bella trasmissione “conto alla rovescia” al contrario “avanti un altro” è demenziale! - vore_yibo : RT @letterstomoonie: al prossimo 'ma non puoi chiedere a tua mamma i soldi per gli album' scazzo no non posso, anzi non voglio ho vent'anni… -