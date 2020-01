Autostrade, fonti di governo: “Ipotesi maxi-multa in alternativa a revoca concessione”. Patuanelli: “Rescissione è il risultato da ottenere” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C’è l’ipotesi di una maxi-multa nei confronti di Autostrade per l’Italia come possibile alternativa alla revoca. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, mentre il ministro Stefano Patuanelli ribadisce che la revoca è “il risultato da ottenere”, sarebbe questa una delle strade allo studio per chiudere il dossier sulla concessione aperto dopo il crollo del ponte Morandi che provocò 43 morti. L’indiscrezione arriva in una giornata in cui il titolo di Atlantia, holding che controlla la società, ha continuato il suo rally in Borsa sull’onda di indiscrezioni di un piano di Autostrade – che approderà il 16 gennaio in consiglio di amministrazione – per provare ad evitare che il governo sfili la concessione. L’apertura alla trattativa da parte della società era arrivata negli scorsi giorni con un’intervista al Corriere della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

