Australian Open 2020: è allarme Italia. Sinner, Berrettini, Seppi, Cecchinato e Sonego: avvio con troppe incognite (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dalle stelle alla stalle? No, forse è un po’ presto, ma questo avvio di stagione in casa Italia per i tennisti azzurri non è stato così lusinghiero. Si viene da un 2019 eccezionale: otto giocatori nella top-100, due nella top-15 e Jannik Sinner, classe 2001, miglior Under-19 del mondo. Numeri e non chiacchiere. Purtroppo però il 2020, nei suoi primissimi giorni, ha riservato ben poche soddisfazioni al Bel Paese. In primis le criticità fisiche di Matteo Berrettini. L’azzurro ha deciso di tornare in campo solo negli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio) , non prendendo parte all’ATP Cup, manifestazione a squadre che si sta tenendo sempre in Australia. L’assenza del romano per via di un piccolo risentimento muscolare agli addominali ha indebolito la compagine del Bel Paese e il ko pesante contro la Russia (3-0) è costato l’eliminazione, nonostante Stefano ... Leggi la notizia su oasport

