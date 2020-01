Auguri a Kate Middleton, la principessa del Regno Unito compie 38 anni (Di giovedì 9 gennaio 2020) La famiglia reale britannica festeggia i 38 anni di Kate Middleton, la principessa moglie di William. LONDRA – Kate Middleton spegne 38 candeline. Catherine Elizabeth Middleton, nota come Kate, è nata infatti a Reading nella regione del Berkshire inglese (Regno Unito) il giorno 9 gennaio 1982, figlia di Michael Francis Middleton (23 giugno 1949) e di Carol Elizabeth Goldsmith (31 gennaio 1955), entrambe ex dipendenti della compagnia di bandiera British Airways. I primi anni di Kate Middleton La famiglia Middleton è originaria dello Yorkshire occidentale; la bisnonna di Kate, Olivia, apparteneva alla famiglia Lupton, da generazioni attiva nelle attività commerciali e municipali di Leeds. La famiglia materna, gli Harrison, è una famiglia di lavoratori e minatori. Nel 1987 i Middleton fondarono “Party Pieces”, una propria società, che vendendo per ... Leggi la notizia su newsmondo

maquiblah : RT @vogue_italia: Bando alle chiacchiere: dopo le cartoline d'auguri di Kate e Meghan, in cui i reali sembrano comuni mortali, ecco che la… - vogue_italia : Bando alle chiacchiere: dopo le cartoline d'auguri di Kate e Meghan, in cui i reali sembrano comuni mortali, ecco c… - LennaPerel : RT @vogue_italia: Bando alle chiacchiere: dopo le cartoline d'auguri di Kate e Meghan, in cui i reali sembrano comuni mortali, ecco che la… -