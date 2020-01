Aston Martin - Primo teaser della V12 Speedster (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A sette anni di distanza dalla presentazione della concept CC100 dedicata ai centenario del marchio, la Aston Martin conferma l'arrivo della V12 Speedster, una serie limitata che sarà prodotta in appena 88 esemplari, dal prezzo ancora da definire. La vettura affronta il tema estremo della barchetta biposto, ripreso recentemente anche dalla Ferrari con le Monza SP1 ed SP2 e dalla McLaren con la Elva.Estrema e ricca di storia. Per il momento la Casa di Gaydon ha diffuso soltanto un teaser della vettura, tuttavia questo è sufficiente per definire i contorni del progetto. L'ispirazione viene dalla già citata CC100, ma sopratutto è un chiaro omaggio alla DBR1 vincitrice nel 1959 a Le Mans. Frontale e coda mettono in evidenza profili aerodinamici fissi, mentre la fiancata è dominata dallo sfogo d'aria dietro al parafango anteriore. Il pilota è seduto in posizione arretrata ed è protetto da un ... Leggi la notizia su quattroruote

