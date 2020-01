Aereo precipita in Iran durante l’attacco missilistico, 177 morti: nessun sopravvissuto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Teheran una sciagura aerea si aggiunge alla crisi tra Iran e Usa. Un Boeing 737 delle linee aeree ucraine si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran. Era diretto a Kiev e a bordo, secondo fonti Iraniane, aveva 167 passeggeri e 9 persone di equipaggio. Non ci sono superstiti. La tragedia è avvenuta poco dopo il lancio di una pioggia di missili Iraniani su due basi irachene che ospitano truppe americane e non e’ ancora chiaro se ci siano legami con la crisi in corso. L’Aereo si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Imam Khomeini “per problemi tecnici”, ha fatto sapere il portavoce dell’autorità aeroportuali all’agenzia Iraniana Fars. (Continua…) I dati di volo mostrano che il Boeing 737-800 ha raggiunto un’altitudine di 7.925 piedi, circa 2,4 km, e poi è improvvisamente ... Leggi la notizia su howtodofor

